'Anh em xã hội' đánh người cha tát con: Nhân danh 'anh hùng' cũng phải trừng trị

Chiều 17.10, thượng tá Phạm Thế Kim, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đơn vị đang điều tra vụ “giang hồ mạng xã hội” đánh anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) vào trưa cùng ngày vì tội “dám đánh con”.

Theo lời khai của anh Tí, trong cơn say vào một đêm khoảng 2 năm trước, anh có “dạy dỗ” con trai 4 tuổi bằng cách vừa bắt bé khoanh tay, vừa mắng và tát tay liên tục vào mặt bé. Trong clip, anh Tí còn tuyên bố: “Tao giết nó được luôn đó. Mày tin không?”. Vụ việc được vợ anh Tí là chị Th. (26 tuổi, quê TP. Long Xuyên, An Giang) quay lại bằng điện thoại. Theo nội dung clip, việc anh Tí "dạy dỗ" con chỉ kết thúc khi chị Th. chạy nhờ người cùng xóm trọ khuyên can rồi “ giải cứu ” cháu bé. Sau vụ bạo hành, chị ẵm con trai về quê sống với cha mẹ ruột.