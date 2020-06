ASEAN nhấn mạnh đoàn kết giữa các thách thức

Sáng 26.6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Hà Nội, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đây là hội nghị cấp cao thường kỳ của ASEAN được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử 53 năm qua của khối này.

Tham dự phiên khai mạc có lãnh đạo 10 nước ASEAN; Bộ trưởng phụ trách các trụ cột cộng đồng Chính trị - An ninh, Văn hóa - Xã hội và Kinh tế của các nước ASEAN; Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi; Trưởng quan chức cao cấp ASEAN tại 3 trụ cột (Chính trị - An ninh; Văn hóa - Xã hội; Kinh tế); các đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN. Đại biểu Việt Nam có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đại diện Quốc hội, các bộ, ngành liên quan, đại diện các Tiểu ban Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Những va chạm là không thể tránh khỏi, nhưng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện đầy đủ những quy định quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; đặc biệt là khôi phục đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực, các nước đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN trong đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông ; nhấn mạnh cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.