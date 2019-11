Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin rút đơn 'xử kín', đề nghị 'xử công khai'

Về lý do đề nghị xét xử công khai, trong đơn bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu do trước đó bà có yêu cầu xét xử kín, được HĐXX phúc thẩm đồng ý, nhưng do một số bài viết có đăng tải những thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến tình cảm của các con đối với cha mẹ trong vụ án ly hôn, nên “vào các ngày 18, 19 và 20.11, phiên tòa xét xử công khai sẽ tạo điều kiện cho những tờ báo, phóng viên chân chính được tham dự phiên tòa, truyền tải những thông tin chính xác về diễn biến phiên tòa, giúp cho công luận hiểu rõ sự thật khách quan của vụ án”, đơn bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết.

Vì vậy, cũng theo đơn yêu cầu mở phiên tòa xét xử công khai, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã xin rút lại đơn đề nghị xử kín đề ngày 11.9.2019; và đề nghị tòa áp dụng khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đưa vụ án tranh chấp hôn nhân giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ra xét xử công khai.

Trước đó, vụ án phúc thẩm trên được mở 2 lần, nhưng đều hoãn do phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin hoãn.

Đồng thời, trong phiên tòa phúc thẩm mở lần đầu vào ngày 18.9, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Hữu Ba cũng thông báo, bà Thảo có đơn đề nghị xét xử kín vụ án, vì cho rằng nội dung việc "tranh chấp ly hôn" liên quan đến bí mật gia đình, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh và ảnh hưởng đến cuộc sống các con. Nhận thấy đề nghị của bà Thảo là chính đáng, phù hợp quy định của pháp luật nên HĐXX phúc thẩm đồng ý.

Tòa sẽ tiếp tục phân xử vụ 'tranh chấp ly hôn' giữa vợ chồng bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ĐỒ HỌA: DUY QUANG

Theo diễn biến vụ án, sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều 27.3 vừa qua, TAND TP.HCM chấp thuận cho bà Thảo và ông Vũ được ly hôn. Về con chung, cấp sơ thẩm tuyên giao bà Thảo nuôi dưỡng và ông Vũ phải cấp dưỡng 10 tỉ đồng/4 người con/năm từ năm 2013 đến khi các con trưởng thành, lao động tự lập.

Về phân chia 13 bất động sản chung, mỗi bên hưởng 50%. Về tài sản là vàng, ngoại tệ, tiền mặt tương đương hơn 1.764 tỉ đồng, HĐXX tuyên chia ông Vũ được 60%, bà Thảo được 40%. Ông Vũ sẽ nắm toàn bộ cổ phần chung của vợ chồng tại Trung Nguyên, và hoàn lại một khoản tiền tương ứng 40% số cổ phần mà bà Thảo được hưởng.

Sau bản án tuyên nêu trên, cả bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều có đơn kháng cáo toàn bộ hoặc một phần bản án sơ thẩm. Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến tranh chấp ly hôn trên.