Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin hoãn phiên tòa vì đổ bệnh trước phiên xử

Lý do hoãn xử, chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Hữu Ba (chủ tọa phiên tòa) cho hay biết trước phiên xử phúc thẩm diễn ra ít giờ, bà Thảo bất ngờ có đơn xin hoãn xử vì lý do bà đang phải điều trị bệnh tại nước ngoài vào hôm qua (ngày 28.10). HĐXX cho rằng trường hợp của bà Thảo bị bệnh, phải nằm viện là do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, thuộc trường hợp theo khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nên cần hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Thảo.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm thông báo đề nghị bà Thảo phải có mặt trong ngày xử tới, nếu không HĐXX sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến tòa làm thủ tục vào sáng nay 29.11 NGỌC DƯƠNG

Trước đó, trong lần xét xử phúc thẩm ngày 18.9, 2/5 luật sư (LS) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lịch xử trùng với một số vụ án khác. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chấp thuận yêu cầu của các LS và bà Thảo.