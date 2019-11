Bà Nguyễn Thị Kim Tiến rời ‘ghế nóng’ Bộ trưởng Y tế

Không cấp hộ chiếu ngoại giao cho ủy viên ban thường vụ tỉnh/thành ủy Ngày 22.11, QH thông qua luật Xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân VN; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương và luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Tại dự án luật Xuất cảnh, nhập cảnh vừa được thông qua, ngoài quy định 9 đối tượng bị hoãn xuất cảnh, QH cũng quyết định không mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao (điều 8) và hộ chiếu công vụ (điều 9). Giải trình ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao với ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy TP trực thuộc T.Ư, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, nếu các đối tượng trên (trung bình mỗi địa phương có khoảng 14 người) được cấp, sẽ dẫn đến mất công bằng với các bộ, cơ quan ngang bộ (có khoảng 6 người được cấp) và phá vỡ cơ cấu thành phần đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao. Nếu bổ sung đối tượng trên, để bảo đảm công bằng, thì cần phải bổ sung đối tượng là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban cán sự Đảng của các bộ, cơ quan ngang bộ; ủy viên các cơ quan thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng, cơ quan khác do Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng thành lập... sẽ làm gia tăng số lượng hộ chiếu ngoại giao, làm giảm giá trị của cuốn hộ chiếu này trên trường quốc tế và làm ảnh hưởng đến các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Do đó, dự án luật chỉ cấp hộ chiếu ngoại giao “người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan do Chính phủ thành lập”. Luật cũng quy định 4 đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn gồm: người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay; người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân; người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng , an ninh.