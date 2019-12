Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi án thanh niên ngáo đá tự đốt nhà, bị bỏng nặng

Xe Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đến hiện trường vụ cháy Ảnh: Nguyễn Long

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người thân và hàng xóm phát hiện căn nhà một tầng, nơi anh N.L.H.A ngủ, bị cháy nên cùng nhau dập lửa. Mọi người dùng cây sắt nạy cửa vào trong căn nhà, thì phát hiện anh A. đang ở trong phòng vệ sinh.

Do anh A. có biểu hiện ngáo đá (nạn nhân có sử dụng ma túy đá) nên không mở cửa, do đó mọi người phải đập cửa phòng để đưa anh A. ra ngoài. Lúc này, anh A. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, anh A. được chuyển lên TP.HCM điều trị ngay sau đó.

Tại hiện trường, tầng dưới căn nhà nạn nhân bị cháy hoàn toàn. Một bình ga loại lớn bị cháy xém, may mắn là không phát nổ.

Bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn Ảnh: Nguyễn Long

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành cho biết anh A. có sử dụng má túy đá, sống cùng vợ ở H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều 9.12, anh Ái từ H.Xuyên Mộc về nhà cha mẹ ruột và xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Mọi người nghi ngờ anh A. đã tự đốt nhà, vị lãnh đạo này cho hay.