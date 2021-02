Bản tin Covid-19 hôm nay 20.2: Nỗi lo từ chuyện khai báo gian dối, trốn cách ly

Bản tin hôm nay ngày 20.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 6 ca mắc Covid-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, ghi nhận tại 3 ổ dịch Cầm Giàng, Chí Linh và thành phố Hải Dương. Mỗi nơi ghi nhận 2 ca, đều là trường hợp F1 đã được cách ly, các bệnh nhân từ 2363 đến 2368.

Chiều 20.2: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận ở Hải Dương

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 20.2, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1469 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 776 ca.

Trong 6 ca mắc mới ghi nhận trong ngày, hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 4 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Truy tìm hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung chống Covid-19 ở Bình Dương

Ngày 20.2, cơ quan chức năng thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Đến chiều 20.2, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã đã gửi hình ảnh, tên tuổi của hai người Trung Quốc đến người dân từng khu phố tại các phường để phối hợp truy tìm.

Hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tại thành phố Dĩ An (Bình Dương) tối 18.2, gồm: Ly Dong Jia (20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc) đặc điểm là tóc ngắn chẻ hai mái, người gầy, trên tay trái có hình xăm thánh giá; Xu Wei (32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc) người mập, tóc ngắn, cánh tay phải có hình xăm.

Công an thành phố Thủ Đức yêu cầu người dân nào phát hiện hai người Trung Quốc đặc điểm vừa kể trên thì báo ngay công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công an thành phố Dĩ An đã phát hiện 13 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ đường tiểu ngạch ở các tỉnh phía Bắc rồi thuê xe đi vào Bình Dương. Những người Trung Quốc này khi di chuyển đến địa bàn phường Bình Thắng (thành phố Dĩ An) thì bị lực lượng công an phát hiện đưa đi cách ly tập trung. Hai người Trung Quốc thuộc nhóm này; được đưa đi cách ly 9 ngày, đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 2 thì đã bỏ trốn.

Yêu cầu kỷ luật mức cao nhất giáo viên về từ Hải Dương nhưng khai báo đi Hà Nội

Tối 19.2, UBND TP.Hải Phòng có văn bản yêu cầu UBND Q.Lê Chân và Sở GD-ĐT kỷ luật bà H.Th.Th, giáo viên Trường THPT Trần Nguyễn Hãn, người về từ Hải Dương nhưng lại khai báo y tế là về từ Hà Nội, với hình thức kỷ luật cao nhất.

Theo UBND TP.Hải Phòng, trường hợp bà Th. dương tính với SARS-CoV-2 , sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để xử lý hình sự.

Trước đó, tối 18.2, lãnh đạo Q.Lê Chân cho biết đã đưa bà Th. (ngụ 28/48 phố An Dương, H.An Dương, Q.Lê Chân) đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính.

Theo báo cáo của Trường THPT Trần Nguyên Hãn, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bà Th. xin phép về quê ở Hải Dương ăn tết nhưng nhà trường không đồng ý. Ngày 8.2, bà Th. nhắn tin cho hiệu trưởng nhà trường xin phép về Hà Nội ăn tết. Đêm 11.2 (đêm 30 tết), khi hiệu trưởng gọi điện kiểm tra, bà Th. nói đang ở Hà Nội. Ngày 15.1, bà Th. về Hải Phòng và khai báo là đi Hà Nội.

Cơ quan chức năng phong tỏa nơi bà Th. từng đến CTV

Trên thực tế, ngày 9.2, bà Th. đi xe buýt đế ga Dụ Nghĩa (nơi có chốt kiểm soát dịch của TP.Hải Phòng) và được chồng đón bằng xe riêng về xóm Nam (thôn Song Đông, xã Tân An, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Chiều 11.2, bà Th. lên nhà bố mẹ ở xóm Tràng (xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương).

Chiều 15.2, bà Th. đi xe riêng về ga Dụ Nghĩa (TP.Hải Phòng) rồi đi xe buýt về nhà ở P.An Dương. Ngày 16.2, bà Th. có đi chợ Máy Đá (P.Lam Sơn, Q.Lê Chân). Ngày 17 - 18.2, bà Th. ở nhà.

Theo quy định phòng, chống dịch của UBND TP.Hải Phòng, những người từ Hải Dương về Hải Phòng như bà Th. phải khai báo y tế và đi cách ly tập trung . Tuy nhiên, bà Th. đã không khai báo trung thực.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Q.Lê Chân đã phong tỏa khu vực bà Th. sinh sống và từng đến. Gia đình bà Th. được yêu cầu cách ly tại nhà. Bà Th. sẽ bị lập biên bản xử phạt vì vi phạm quy định chống dịch. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm của bà Th., Q.Lê Chân sẽ liên hệ với H.Thanh Hà và TP.Hải Dương để lấy thông tin về những người đã tiếp xúc với bà này.

Cư dân chung cư Ehome 4 phất cờ ăn mừng ngày dỡ phong tỏa phòng Covid-19

Sáng 20.2.2021, UBND thành phố Thuận An đã công bố quyết định dỡ phong toả khu C2 chung cư Ehome 4 sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19 âm tính đối với 284 cư dân ở đây.

Những cư dân ở khu C2 chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chờ đợi giây phút này nhiều ngày qua. Họ đã trải qua một cái Tết đặc biệt trong vùng phong tỏa vì có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 .

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản uỷ quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Thuận An quyết định dỡ phong toả các khu vực các ly trên địa bàn nếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.

Chung cư Ehome 4 bị phong toả từ ngày 5.2 sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 gồm bệnh nhận 1979, 1980 là hai anh em (một người là nhân viên sân bay, một người là nhân viên giao gạo).

Sau đó, UBND thành phố Thuận An phối hợp với Phòng Hoá học Quân đoàn 4 phun khử khuẩn trên diện rộng toàn bộ khu chung cư.

Đêm giao thừa 30 tết tức ngày 11.2, UBND thành phố Thuận An đã quyết định dỡ phong toả phần lớn chung cư Ehome 4 và chỉ cách ly khu C2.

Như vậy tính đến nay trên địa bàn Bình Dương không còn khu dân cư, cộng đồng dân cư phải cách ly y tế vì các ca dương tính với Covid-19.

Trong một diễn biến khác, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đến nay đã lấy 5.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và đã trải qua 13 ngày không ghi nhận thêm ca dương tính mới.

Hội chẩn trực tuyến về 3 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), đã có 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Hải Phòng và Hà Giang đã ghi nhận các ca mắc Covid-19.

Hiện có hơn 700 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trên cả nước.

Hầu hết các bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng (chiếm 82,5%), biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện nay còn 19 trường hợp tiên lượng nặng, nặng và nguy kịch.

19 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam tiên lượng nặng, nguy kịch

Chiều 19.2, Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng đã họp trực tuyến cùng các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu để hội chẩn cho các trường hợp bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Hải Dương); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Về trường hợp bệnh nhân nam, 60 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Hải Dương), chỉ sau 1 ngày nhập viện, bệnh nhân đã có diễn biến rất nặng, phải chuyển vào ICU và xin ý kiến các chuyên gia can thiệp ECMO

Chuyên gia điều trị ở các điểm cầu đã bàn thảo về phương án điều trị, sử dụng thuốc... của bệnh nhân. Các chuyên gia lưu ý về dùng thuốc giãn cơ cho bệnh nhân. Có thể tiến hành thông khí, cho bệnh nhân nằm sấp, nếu không tiến triển hãy can thiệp ECMO. Đồng thời lưu ý về các vấn đề vi sinh, định lượng Cytokine, dùng thuốc chống đông, bổ sung kháng sinh...

Về bệnh nhân 1823 (bệnh nhân nam, 65 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW, đến ngày 16.2, bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã thở máy 12 ngày, ECMO 7 ngày, an thần vừa phải, hiện không sốt, không phù, huyết động ổn định, không dùng vận mạch, chiều hướng nhiễm trùng giảm; tiếp tục duy trì corticoid, duy trì dinh dưỡng.

Bệnh nhân Covid-19 ở Mê Linh diễn biến nặng, cụ bà ở Đà Nẵng nguy kịch

Về bệnh nhân nữ, 79 tuổi, nhập cảnh từ Mỹ, hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, suy tim,

Ngày 19.1, bệnh nhân bắt đầu có suy hô hấp và đến ngày 21.1 phải thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO

Hiện tại, bệnh nhân mở mắt, thực hiện được y lệnh nhưng chậm, phù toàn thân, loét trợt nhẹ vùng tỳ đè, phổi còn đông đặc, dịch màng phổi 2 bên ra màu vàng đậm.

Sau 8 lần dương tính, hiện bệnh nhân đã có 4 lần âm tính với SARS-CoV-2. Các chuyên gia Tổ hội chẩn đánh giá bệnh nhân nguy kịch, nặng hơn cả bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh).

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện Hải Dương chống Covid-19

Sáng 20.2.2021, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, bệnh viện này đã điều nhân lực và trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm Kỹ thuật viên xét nghiệm Quách Hiền Trung ở khoa Sinh hóa và Kỹ sư Văn Cập Quí ở Phòng Trang thiết bị Y tế mang theo hệ thống máy Sinh hóa – Miễn dịch đã lên đường ra Hải Dương hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 20.2 cho đến khi dịch bệnh tại Hải Dương được kiểm soát.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết với tinh thần chung tay đẩy lùi đại đại dịch Covid-19, sẵn sàng hỗ trợ và chi viện cho các “tiền tuyến”, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện tin rằng, ê kip phản ứng nhanh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý này.