Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 18.6: Lại nối dài 'kỷ lục' dịch bệnh ở TP.HCM

Trước đó, qua công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ cho nhân viên y tế, Bệnh viện Trưng Vương phát hiện nam điều dưỡng dương tính Covid-19. Trước đó, nam điều dưỡng này tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ngoài cộng đồng và tiếp xúc với một đồng nghiệp nhiễm Covid-19.

Hiện nam điều dưỡng đã được cách ly, điều trị. Bệnh viện đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với nam điều dưỡng, đồng thời báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và triển khai các biện pháp chống dịch.

Theo đó, bệnh viện này chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu. Nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu, mà các kỹ thuật này chưa có tại Bệnh viện Trưng Vương, thì các bệnh viện chuyên khoa của thành phố sẽ cử ê kíp chuyên khoa đến can thiệp ngay. Riêng Nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.