Bao nhiêu hộ dân Thủ Thiêm sẽ được tái bồi thường?

Tại buổi tiếp dân Thủ Thiêm của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vào sáng 7.11, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2, Tổ trưởng Tổ công tác về chính sách bồi thường Thủ Thiêm, lần đầu tiên công bố đề xuất chính sách tái bồi thường nhà đất giải tỏa ở khu đô thị mới này.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là một “siêu dự án” vì có đến khoảng 15.000 hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa với với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời.

Có bao nhiêu hộ dân thuộc diện được xem xét tái bồi thường, hỗ trợ, và vì sao phải đề xuất thực hiện chính sách mới liên quan đến bồi thường giải tỏa? Trả lời Thanh Niên về vấn đề này, một cán bộ UBND Q.2 cho biết qua rà soát nhận thấy có một số bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện trước đây, và tổ công tác đề xuất chính sách gồm 10 vấn đề để xem xét điều chỉnh, bổ sung. Trong số khoảng 15.000 hộ dân toàn Thủ Thiêm, có khoảng 2.000 hộ trước đây bị ảnh hưởng bởi một số bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện.

Theo vị cán bộ này, 10 chính sách lần đầu công bố, mới chỉ là đề xuất. Để có thể áp dụng vào thực tế, chính sách mới phải được Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các cấp có thẩm quyền xem xét thông qua. Số tiền cụ thể để thực hiện chính sách mới hiện chưa thể công bố, nhưng nguồn kinh phí dự kiến lấy từ ngân sách hoặc tiền bán đấu giá đất ở Thủ Thiêm...



Lý do xác định chỉ có khoảng 2.000 hộ trong tổng số khoảng 15.000 hộ thuộc diện được xem xét bồi thường, theo vị cán bộ này, qua rà soát hồ sơ lưu trữ, chính sách đã thực hiện, nhận thấy việc thực hiện trước đây còn một số bất cập. Theo đó có khoảng 2.000 hộ bị ảnh hưởng. Việc xem xét cũng chỉ tính đến số hộ bị ảnh hưởng, còn các trường hợp còn lại thì đã thực hiện đúng chính sách nên không thay đổi, bổ sung chính sách nữa.

Cũng theo vị cán bộ này, do chính sách mới đang trong giai đoạn xem xét, thông qua, do đó hiện chưa xác định được mốc thời gian cụ thể áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, khi được thông qua chính sách mới, việc tái đền bù, hỗ trợ sẽ căn cứ vào từng hồ sơ đã được xác định bị ảnh hưởng do chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện trước đây có bất cập.

Thủ Thiêm cơ bản đã giải tỏa nhà đất đạt 100% và TP.HCM đang tập trung khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai quy hoạch

Nhà đất thuộc khu vực 4,3 ha có chính sách riêng



Tại buổi tiếp dân, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho hay đến giờ này TP.HCM bước đầu đã hình dung ra được ranh của 4,3 ha ở khu phố 1, P.Bình An mà Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Tuy nhiên, để có thể cắm mốc giới cụ thể, TP.HCM đang xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Bộ TN-MT và các bộ ngành liên quan. Khi có ý kiến kết luận chính thức thì sẽ công khai.

Nhà đất khu vực 4,3 ha sẽ có chính sách bồi thường riêng, dự kiến thực hiện theo nguyên tắc hoán đổi đất và bù ngang giá tính theo thời điểm thực hiện

Liên quan đến khu 4,3 ha, Chủ tịch UBND Q.2 Nguyễn Phước Hưng cho biết trước đây bản đồ quy hoạch được cho là kèm theo Quyết định 367 của Thủ tướng, là bản đồ vẽ tay, chưa có tọa độ xác định cụ thể. Ranh vẽ trong bản đồ trước đây cũng chỉ mang tính tương đối. Để có thể xác định được ranh chính xác tuyệt đối, phải có tọa độ cụ thể. Để làm rõ vấn đề này, cần thời gian và sự phối hợp với các cơ quan T.Ư mới có thể xác định được ranh giới, cắm mốc và làm cơ sở để tính toán cụ thể ranh giới 4,3 ha chính xác ở vị trí nào, trong khu vực đó có bao nhiêu khu phố, bao nhiêu hộ dân...

Trả lời Thanh Niên sau buổi tiếp dân, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết riêng phạm vi khu 4,3 ha có nhiều loại hình sở hữu nhà đất: sở hữu tư nhân về đất ở, sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp, sử dụng đất công, lấn chiếm đất công để sử dụng… Mỗi loại hình sở hữu có một phương án, chính sách riêng, khi được thông qua sẽ công bố cụ thể để thực hiện.

Ông Hưng cho biết thêm về nguyên tắc hoán đổi đất, tổ công tác tính toán theo hướng cân bằng: “Trước đây anh có 100 m2 đất ở thì sẽ bố trí tái định cư 100 m2. Giá đất bị giải tỏa và giá đất tái định cư theo tính theo nguyên tắc ngang giá, cùng thời điểm thực hiện chính sách. Nếu có chênh lệch thì tính toán hỗ trợ thêm tiền”.