Yêu cầu cung cấp tên các dự án lấy đất tái định cư để giao

Ý kiến đại diện các hộ dân ghi nhận thiện chí của Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo TP.HCM hiện nay, cám ơn sự quan tâm của Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư đối với việc xem xét, giải quyết các khiếu nại liên quan đến Thủ Thiêm.



Đồ họa: Cẩm Tiên

Đáng chú ý, người dân thẳng thắn nêu ra yêu cầu TP cung cấp tên các dự án lấy đất tái định cư để giao. Đất quy hoạch tái định vì sao lại giao cho doanh nghiệp, cần phải có giải thích thỏa đáng.

Có ý kiến cho rằng còn một số khu phố của các phường: Bình An, Bình Khánh và An Khánh cũng nằm ngoài ranh quy hoạch quy hoạch. Trong khi đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ nói KP 1, P.Bình An là nằm ngoài ranh. Vấn đề đặt ra bây giờ là ranh giới 160 ha tái định cư, ranh khu trung tâm Thủ Thiêm cụ thể như thế nào. Phải làm rõ hết các khiếu nại rồi đề ra phương án giải quyết khả thi, bởi bây giờ còn nhiều nội dung khiếu nại chưa được làm rõ. Nếu như muốn giải quyết cho qua, thì khiếu nại tiếp tục phát sinh.

Trong khi đó, có ý kiến đặt vấn đề ai chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản, tổn thất tinh thần mà người dân đã gánh chịu trong nhiều năm qua; đồng thời đề nghị cần phải có đoàn thanh tra đủ mạnh, thanh tra toàn diện Thủ Thiêm, có phương án giải quyết căn cơ, nếu không thì vấn đề khiếu nại Thủ Thiêm không có điểm dừng.