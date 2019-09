Bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón: May mắn cửa kính được kéo xuống 10 cm

Ngày 16.9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón . Theo đó, ngày 13.9, cháu Nguyễn Tấn L., (ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Cơ sở mầm non này do bà Dương Thị Hợp (43 tuổi) làm chủ.