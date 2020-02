Bệnh nhân thứ 8 nhiễm vi rút Corona tại Việt Nam

Tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly Hôm qua (3.2), Văn phòng Chính phủ đã truyền đi chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Thủ tướng yêu cầu, các trường hợp nghi nhiễm bệnh lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly. Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Thực hiện cách ly, tiêu độc, khử trùng tại các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe. Bộ Công an được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên. Bộ Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly. Bộ Y tế theo thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều trị mới, điều phối thuốc, trang thiết bị bảo đảm không bị thiếu tại các cơ sở điều trị, không để xảy ra tử vong; chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Bộ VH-TT-DL khẩn trương chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên, yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa , danh lam thắng cảnh để tránh tụ tập đông người. Ngày 3.2, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi Sở DL, Sở VH-TT, Sở VH-TT-DL và các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch toàn quốc về việc triển khai chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do vi rút Corona. Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch đón khách từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cần bố trí tầng hoặc khu vực lưu trú và dịch vụ riêng, cũng như thực hiện các biện pháp y tế dự phòng khác như đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách. Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch, phương tiện vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm du lịch và cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn theo khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng. Xem xét tạm dừng hoạt động của cơ sở dịch vụ du lịch có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch. Văn bản còn yêu cầu các sở và doanh nghiệp du lịch tiếp tục phục vụ khách du lịch nước ngoài chưa về được nước do không có chuyến bay, đến khi có thông báo mới , nhưng cần bố trí khu vực riêng và giám sát việc di chuyển, tình trạng sức khỏe, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng địa phương về số khách này.