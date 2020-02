Bình Định cách ly tàu hàng, giám sát du khách Trung Quốc để ngăn chặn virus Corona

Hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc Sở Du lịch Bình Định cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc ngành du lịch triển khai một số nội dung để ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong đó, yêu cầu các công ty lữ hành hủy các tour du lịch , không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách từ vùng có dịch đến Việt Nam. Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quố c đang trong chương trình du lịch do công ty tổ chức hoặc liên kết tổ chức… Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch, cửa hàng mua sắm, nhà hàng… kịp thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương, Sở Du lịch các trường hợp khách nghi ngờ nhiễm virus Corona, thông báo kịp thời về Sở Du lịch số lượng khách Trung Quốc đang lưu trú tại cơ sở mình.