Bịt lỗ hổng chính sách, chống gian lận thương mại

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thủ tướng vừa thông qua Quyết định 824, tập trung đấu tranh gian lận thương mại, gồm 5 nhóm nhiệm vụ chính giao cho các bộ, ngành. “Dù xuất khẩu vào Mỹ tăng đột biến trong thời gian qua, song Chính phủ chỉ đạo chủ động chống gian lận xuất xứ, giữ được quan hệ thuận lợi thương mại với Mỹ và kể cả các quốc gia khác, ông Trần Tuấn Anh nói.

Phó trưởng đoàn ĐB Quốc hội (QH) tỉnh Vĩnh Phúc - Trần Văn Tiến đặt câu hỏi: “Tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của mình và các cơ quan có liên quan. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới để chấm dứt tình trạng này”.

Chất vấn về năng lượng sạch, ĐB Lê Thu Hà (Lào Cai), ĐB Đôn Tuấn Phong (An Giang) đặt vấn đề công suất điện mặt trời hiện tại lên tới 7.230 MW, vượt 9 lần so với quy hoạch và vẫn còn 210 dự án đang chờ phê duyệt. Mức giá 9,35 cent/kWh trong vòng 20 năm được ĐB cho là cao so với các nước trong khu vực cũng như so với giá các nguồn năng lượng khác.