Bộ Giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra chất lượng cầu Bạch Đằng

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trên một số phương tiện truyền thông có phản ánh việc cầu Bạch Đằng sau khi thông xe có hiện tượng lún võng , không bằng phẳng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia lưu thông trên cầu với tốc độ cao.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh khẩn trương yêu cầu nhà đầu tư, Công ty cổ phần BOT Bạch Đằng chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường nghiên cứu, đánh giá các yếu tố kỹ thuật của cầu, trắc dọc cầu, ổn định trụ tháp, ứng suất dây văng...

“Các đơn vị có giải pháp xử lý khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện tham gia lưu thông và an toàn công trình, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ đến các cơ quan truyền thông”, văn bản do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký, yêu cầu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, cầu Bạch Đằng trị giá đầu tư 7.277 tỉ đồng mới thông xe nhưng đã phát hiện lún võng. Theo ông Nguyễn Tiến Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng, hiện tại cầu Bạch Đằng 4 điểm vênh tại 2 vị trí giữa cầu, tình trạng lún võng này được phát hiện từ trước khi thông xe.

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cho rằng quá trình thi công các bên tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm soát chất lượng. Tại các khối đúc trước và sau 2 nhịp giữa có sự chênh lệch cao độ dẫn đến mặt cầu không bằng phẳng cục bộ tại các vị trí nêu trên.