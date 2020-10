Cà Mau: Hiệu trưởng nhận tiền sai khiến một số cán bộ phải rút kinh nghiệm

Theo kết luận của UBND tỉnh Cà Mau, căn cứ theo bảng lương do Trường tiểu học Hòa Bình cung cấp thì số tiền ông Lê Thanh Thảo đã nhận tại bảng lương hằng tháng sai so với quy định tổng số tiền cho cả năm học gần 23 triệu đồng. Do đó, nội dung tố cáo tiếp đối với ông Lê Thanh Thảo tự ý chi cá nhân tiền phụ cấp đứng lớp 35% không đủ chuẩn gây thất thoát tiền Nhà nước là tố cáo đúng.