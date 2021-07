Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM: H.Hóc Môn, Q.6, Q.5 có số người bị phạt tiền nhiều nhất

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10.7, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, ở cấp TP đã thiết lập 12 trạm chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 , còn ở cấp quận, huyện tính đến nay đã thiết lập tổng số 266 các chốt nhằm kiểm soát việc đi lại của người dân theo Chỉ thị 16 bắt đầu được thực hiện từ 0 giờ ngày 9.7.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, về tình hình kiểm tra tại các chốt trên địa bàn TP.HCM, đến 12 giờ ngày 10.7, tại các chốt TP.Thủ Đức, quận, huyện đã thực hiện kiểm tra 51.890 lượt phương tiện lưu thông gồm: mô tô, ô tô, xe chở chuyên gia, bệnh nhân, công nhân, xe tải.

Lực lượng ngành công an đã nhắc nhở 863 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16; đồng thời kiểm tra, lập biên bản 203 trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng , mở cửa kinh doanh hàng hóa không thiết yếu. Lực lượng công an đã trình cho UBND cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 389 triệu đồng.