Cơ quan điều tra: Cao Toàn Mỹ không vu khống hoa hậu Phương Nga

Cụ thể, tháng 2.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Lý do đình chỉ, CQĐT nhận định sau khi hết thời hạn điều tra vụ án đã không chứng minh được hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 bị can. Tuy nhiên, hành vi của Nga và Dung có dấu hiệu của tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điều 267 Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999 nhưng do tội danh này ở BLHS 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội là “thực hiện hành vi trái pháp luật ” nên Cơ quan CSĐT đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.