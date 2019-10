Công an Bình Dương: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải xin nghỉ không ảnh hưởng đến phong trào

Theo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi các cơ quan báo chí và dư luận quan tâm về việc "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một), Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với phòng chức năng và Công an TP.Thủ Dầu Một để nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau: CLB phòng chống tội phạm (CLB PCTP) là mô hình tiêu biểu trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Bình Dương, được hình thành, phát triển hàng chục năm nay và đem lại hiệu quả khá tích cực.

Các thành viên tham gia mô hình đều trên tinh thần tự nguyện, thể hiện trách nhiệm cao của công dân trong phòng chống tội phạm, sẵn sàng chung tay bảo vệ bình yên cho cuộc sống mà không vì lợi ích vật chất nào khác. Tính đến nay, 100% xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập CLBP CTP với tổng số hơn 2.500 thành viên.

Theo Quy chế hoạt động được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký Quyết định ban hành ngày 4.11.2013, CLB PCTP được cơ cấu gồm hai bộ phận: Đội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp pháp luật và Đội xung kích phòng chống tội phạm; hoạt động dưới sự điều hành, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng công an.

Đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là chủ nhiệm CLB và đồng chí trưởng Công an, Tư pháp là phó chủ nhiệm.

Mọi công dân đã tự nguyện tham gia vào Câu lạc bộ phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế đề ra...

Qua thời gian hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân thuộc mô hình CLB PCTP đã lập thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, tiêu biểu như CLB PCTP P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một…

Thôi không tham gia là quyền cá nhân

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất: Việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia CLB là quyền cá nhân, Công an TP. Thủ Dầu Một, cấp ủy, Chính quyền và Công an P.Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, việc anh Hải thôi tham gia CLB PCTP không ảnh hưởng gì đến Phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được Cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng mong rằng Cấp ủy, Chính quyền, Công an P.Phú Hòa sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong khuôn khổ pháp luật cho phép đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi CLB Phòng chống tội phạm Phú Hoà đã được Ban Chủ nhiệm CLB giải quyết theo nguyện vọng nhưng sau đó có nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động để tạo điều kiện cho các "hiệp sĩ" tiếp tục tham gia bắt cướp