Công an TP.HCM hướng dẫn cụ thể đối tượng được phép lưu thông trên đường

Theo thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát diện đối tượng được phép lưu thông trên đường từ ngày 6.9 trên địa bàn TP.HCM do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM vừa ký, các phương tiện vận tải như: taxi, xe khách, xe chở công nhân... được cấp mã QR Code của ngành giao thông vận tải được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình; không kiểm tra giấy đi đường mà sẽ kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an.

Kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm soát Độc Lập

Các xe tải hoặc bán tải vận chuyển sách, vở học sinh có giấy tờ chứng minh vận chuyển sách, vở cho trường học, cơ sở giáo dục (có hóa đơn, hợp đồng mua hàng với các trường, cơ quan giáo dục) thì sẽ kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an.

Đối với xe chở nhân viên cơ quan, doanh nghiệp không được cấp mã QR Code phải có một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định; kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an ; số người trên xe không vượt quá 1/2 số chỗ ngồi đối với xe từ 12 chỗ trở lên.

Đối với xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu chưa có mã QR Code giấy đi đường tạm thời do Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM in, ký cấp giấy được lưu thông qua chốt G vào và ra TP trong khoảng thời gian được cấp ghi trong giấy để giao nhận hàng hóa và đi qua TP.

Nhiều nhóm đối tượng được ra đường không cần giấy đi đường

Ngoài ra, theo Công an TP, các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ nhân viên, người lao động , hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên, thiện nguyện viên...) phải có giấy đi đường do công an cấp (giấy do công an phường xã cấp chỉ đi trong quận, huyện) hoặc giấy đi đường do PC08 cấp.

Với nhóm đối tượng này, lực lượng sẽ kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an; cán bộ, công nhân viên chức các sở, ban ngành có đồng phục, công nhân viên dịch vụ công ích thì mặc đồng phục ngành. Các sở, ban ngành không có đồng phục mặc áo nhận diện TP cấp.

Đối với shipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ ), Công an TP cho biết chỉ được hoạt động giao hàng trong địa bàn của một quận, huyện, TP.Thủ Đức (riêng nhân viên giao hàng của Lazada, Shopee... cho phép lưu thông đến kho hàng gần nhất của hãng để nhận hàng và chỉ giao hàng trong phạm vi quận, huyện, TP.Thủ Đức được phép) và có nhận diện theo quy định. Có giấy xét nghiệm âm tính theo thời gian quy định của UBND TP. Kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Công an TP cũng quy định một số nhóm đối tượng không cần giấy đi đường như: người đi tiêm vắc xin, người dân đi từ nhà ra UBND cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận; người có vé máy bay di chuyển ra sân bay; lực lượng y tế; người đi xét nghiệm Covid-19 có giấy tờ chứng minh; nhân viên vệ sinh môi trường; thành viên các tổ bay hàng không...

Đối với lực lượng công an, quân sự thì, phương tiện và cán bộ chiến sĩ mặc quân phục được phép di chuyển toàn TP để thực thi công vụ.

Tạo điều kiện lưu thông cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo đài

Theo Công an TP, trong khoảng thời gian 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, lực lượng kiểm soát tạo điều kiện lưu thông cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; ngành hàng không, sân bay; vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông. Các lực lượng này phải có giấy đi đường và giấy xác nhận phân công công tác vào khung giờ này.

Công an TP cũng quy định rõ, giấy đi đường phải ghi đầy đủ thông tin, nếu thấy không ghi đầy đủ thông tin thì bổ sung ngay. Nếu có dấu hiệu tẩy xóa thì làm rõ, thu hồi và kiểm tra mã QR Code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an. Đồng thời, kiểm tra đối chiếu đối tượng cấp giấy, mục đích sử dụng giấy và người lưu thông có giấy đi đường để thu hồi giấy với trường hợp cấp sai đối tượng, mục đích; tập hợp báo cáo kịp thời về Công an TP.

"Các giấy đi đường đã cấp có ghi thời hạn đến ngày 6.9 được kéo dài thời hạn hiệu lực theo quy định giãn cách của UBND TP.HCM", Công an TP cho biết.