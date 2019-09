Công an triệu tập nữ Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm

Bà Như chủ trì buổi livestream sáng 19.9 Ảnh: Công Nguyên

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 19.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như chủ trì buổi livestream để trấn an khách hàng sau khi hai bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh ( 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) bị công an khởi tố bắt giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đông đảo nhân viên Công ty Alibaba và khách hàng tham gia buổi livestream vào sáng 19.9 Ảnh: Công Nguyên

Mở đầu buổi livestream, bà Như nói: “Tiền quý vị sẽ không bị mất đi đâu cả”. Bà Như cho biết công an đã thu giữ tất cả giấy tờ, sổ sách, máy tính và tiền bạc của Công ty Alibaba. “Khách hàng yên tâm, tiền quý vị sẽ được công an giữ một cách an toàn nhất, an toàn hơn chúng tôi giữ nữa. Tiền quý vị chúng tôi không làm gì khác ngoài mua bất động sản ”, bà Như trấn an khách hàng.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba tiếp tục cho biết Công ty Alibaba còn 600 ha đất, nếu có vấn đề xảy ra thì sẽ giải quyết thỏa đáng cho khách hàng. “Nếu như quý vị không chờ đợi thì chúng tôi không biết làm gì hơn cho quý vị cả”, bà Như nói.

Bà Như giải thích, trấn an khách hàng Ảnh: Công Nguyên

Thế nhưng, khi nhiều khách hàng đặt vấn đề giải quyết trả tiền gốc, lãi cho họ, thì bà Huỳnh Thị Ngọc Như giải thích là do Bộ Công an phong tỏa tài khoản của công ty, nên chưa chi trả cho khách hàng được. Khi nào trả tiền cho khách hàng thì Bộ Công an sẽ trả lời. Hiện tại Công ty Alibaba không có tài sản gì ở đây.

“Mong quý vị bình tĩnh cùng với công ty giải quyết. Nếu bây giờ quý vị không bình tĩnh, không làm việc với chúng tôi được nữa thì tiền quý vị ở đó luôn, chúng tôi không biết làm sao nữa”, bà Như tiếp tục nói.

Lời giải thích của bà Như bị khách hàng cho rằng là đi vào ngõ cụt, không có cách giải quyết và yêu cầu phải nói rõ hơn. Bà Như lại nói: “Khi Bộ Công an đến công ty làm việc, đọc lệnh thì lấy lý do nhận được nhiều đơn tố cáo của khách hàng. Nhưng 2 tháng vừa qua chúng tôi không nhận được bất cứ cái đơn nào như thế cả. Thậm chí, chúng tôi nhận thông tin, khách hàng được mời lên công an ký vào các tờ giấy khống (tờ giấy trắng - PV), chúng tôi đang xác minh thì sự việc nó xảy ra như vậy. Quý vị nào ở đây ký vào đơn tố cáo tại Bộ Công an, thì xác nhận cho chúng tôi biết lý do”.

Tại buổi livestream , bên cạnh trấn an khách hàng, bà Như kêu gọi khách hàng ký vào nội dung đơn xác nhận gửi đến Bộ Công an. Đơn được Công ty Alibaba chuẩn bị sẵn, có nội dung “trong thời gian đầu tư tại Tập đoàn địa ốc Alibaba cho đến thời điểm này tôi chưa bao giờ làm đơn tố cáo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi rất mong cơ quan điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp tục hoạt động và phát triển để công ty tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với khách hàng”.

Liên quan đến vụ việc tại Công ty Alibaba, hiện Bộ Công an và Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.