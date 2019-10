Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 'một cục' 3 triệu USD như thế nào?

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao đã truy tố 14 bị can, trong đó bị can Nguyễn Bắc Son; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông giai đoạn 2016 - 2.2019; Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone; Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone cùng bị truy tố tội danh nhận hối lộ, theo quy định điều 354 khoản 4 bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt từ chung thân đến tử hình. Riêng bị can Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG, bị truy tố về tội đưa hối lộ, theo quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự 2015.