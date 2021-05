Đà Nẵng chặn nhập cảnh trái phép

Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho hay trong các vụ án vừa xử lý, người nước ngoài nhập cảnh trái phép và ở lại Đà Nẵng để lao động phổ thông, đánh bạc qua mạng…

Theo Công an Q.Sơn Trà, thủ đoạn được người nước ngoài ưa chuộng là thuê căn hộ biệt lập và chung cư cao cấp lưu trú, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho lực lượng kiểm tra. “Có vụ người nước ngoài ở lì trong căn hộ suốt 3 tháng không ra ngoài. Tất cả sinh hoạt, nhu cầu từ bên ngoài đều thuê người phục vụ. Bên cạnh đó, một số người VN vì lợi nhuận đã khai báo gian dối để bao che lưu trú bất hợp pháp, tiếp tay cho vi phạm”, đại diện Công an Q.Sơn Trà cho biết.

Giai đoạn 2019 - 2020, vì ham tiền cò cho thuê nhà lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng, Yến và Toàn đã dắt mối giới thiệu và che giấu cho nhiều người Trung Quốc ở chui. Còn Xiao Hai Hong nhận 100 triệu đồng của “đại ca” từ Trung Quốc để gầy dựng đường dây vượt biên vào Việt Nam. Yến dọn đến ở chung với Xiao Hai Hong và 4 lần giúp Xiao đưa 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Yến còn mua giúp Xiao 50 điện thoại, 51 sim 4G Mobifone để tổ chức cho những người Trung Quốc lôi kéo đánh bạc qua mạng, chiếm đoạt tài sản. Mỗi lần bị công an kiểm tra, Yến, Toàn đưa người Trung Quốc đi trốn.

Chính vì sự tiếp tay này mà trong nhiều vụ việc, lực lượng công an mất rất nhiều thời gian truy xét. Theo Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn), người nước ngoài phạm pháp thường sống khép kín , ít tiếp xúc người lạ. Chủ nhà, chủ căn hộ cho thuê cũng không có ở địa phương, ít hợp tác với cơ quan chức năng… “Có trường hợp, cảnh sát khu vực kiểm tra thì người nước ngoài kiên quyết không mở cửa, cố thủ, có lẽ được đồng bọn hướng dẫn. Trong khi đó, công an phường không thể đột kích. Có trường hợp người nước ngoài ở một nơi nhưng hoạt động nơi khác, khuya mới trở về để tránh mặt lực lượng kiểm tra”, một đại diện Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) thông tin.