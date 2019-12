Đà Nẵng dập tắt tội phạm bảo kê

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa rồi tại cuộc họp HĐND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP có cảnh báo, ở Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có hiện tượng tội phạm bảo kê , đòi nợ thuê.

Đó là vụ cưỡng đoạt quán nhậu Hàn Quốc và nhóm Mai Xuân Tú (49 tuổi, ngụ 95 Bà Huyện Thanh Quan, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đập phá quán Dê Nghĩa.

“Riêng bị can Mai Xuân Tú, ngành nội chính đã họp bàn, thống nhất xét xử lưu động, công khai tại địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn để răn đe các loại tội phạm khác, các đối tượng tội phạm tương tự”, đại tá Trần Mưu khẳng định.

Ngày 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra kết luận vụ án cố ý hủy hoại tài sản tại quán Dê Nghĩa, chuyển Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị truy tố Mai Xuân Tú .

Khám xét công ty nơi Tú làm giám đốc Ảnh: Nguyễn Tú

Giám đốc thích làm trùm, ép quán xá

Theo điều tra, Tú là Giám đốc khu vực Đà Nẵng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (đường số 3, KCN An Đồn), một công ty nước ngoài, thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng, nhưng Tú lại thích làm trùm giang hồ.

Cuối 2018, Tú cho con gái Mai Thị Xuân Công (25 tuổi) đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở nước đá Thành Công ở 76 Bà Huyện Thanh Quan, rồi Tú cho đàn em kiếm mối bỏ nước đá.

Hình ảnh đàn em Tú đập phá quán Dê Nghĩa Ảnh: Nguyễn Tú Tú ép anh Nguyễn Hữu Nghĩa (28 tuổi, chủ quán Dê Nghĩa, 145 Đỗ Bá, P.Mỹ An) phải lấy đá của Tú. Do anh Nghĩa đã có mối bỏ nước đá hơn 10 năm qua, nhưng không muốn phiền phức nên đưa ra phương án Tú và đối tác cũ mỗi bên 50%.

Tuy vậy, Tú vẫn ép Nghĩa phải lấy 100%, chiều 19.10, Tú nhậu tại quán Dê Nghĩa. Anh Nghĩa đến chào hỏi và chờ Tú nhậu xong thì tiễn về, nhưng vẫn bị Tú gây sự.

Tú gọi điện đàn em Phan Minh Ân (37 tuổi, trú P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Trần Công Lợi (28 tuổi, ngụ P.An Hải Đông) và Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, ngụ P.Mân Thái, cùng Q.Sơn Trà) đến nhà đưa 2 cây gậy sắt, yêu cầu đi "đóng quán, đập phá" để anh Nghĩa không còn buôn bán trên đất này nữa.

Khai man, cưỡng đoạt người nước ngoài

Chiều 20.10, vụ giang hồ đập phá quán Dê Nghĩa rúng động mạng xã hội , Tú liền gọi Lợi, Ân và Quý đến cà phê đường Minh Mạng gần Công an Q.Ngũ Hành Sơn, bày đàn em khai man, hòng giấu tội cho ông trùm, với lý do quán phục vụ chậm.

Sáng 21.10, đàn em khác của Tú là Trần Kim Quý (40 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ) đến bãi phế liệu gần trường CĐ Lương thực Thực phẩm mua 2 ống kim loại giao nộp Công an Q.Ngũ Hành Sơn do không tìm thấy hung khí. Không chỉ ép quán xá của người Việt , tại Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ cưỡng đoạt, đòi bảo kê quán nhậu của người Hàn Quốc. ( Thanh Niên đã thông tin).

Phan Minh Ân, Trần Công Lợi, Nguyễn Văn Quý và Trần Kim Quý đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn trình diện Ảnh: Nguyễn Tú

Tổng tấn công trấn áp tội phạm Trước đây, năm 2018, tại Q.Sơn Trà cũng có một vụ giang hồ đòi bảo kê để trấn lột thương lái thu mua hải sản; năm 2016 có vụ chém người vì giành mối hải sản , đã bị Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa kịp thời. Tuy nhiên, qua 2 vụ nhắm vào nhà hàng, quán nhậu trên, cho thấy dấu hiệu các đối tượng giang hồ nhắm vào quán xá, lợi dụng điểm yếu của chủ cơ sở sợ mất khách, nhất là khách du lịch , nên ngại va chạm. “Từ trước đến nay, không chỉ tội phạm bảo kê, mà đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm khác là việc làm thường xuyên của ngành công an. Tuy nhiên, trước một số vụ việc vừa qua, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, giao trực tiếp cho lực lượng hình sự làm nòng cốt, triển khai toàn lực lượng từ cấp phường, quận, đến thành phố, tổng tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cho vay nặng lãi…”, đại tá Trần Mưu nói.

Kim Quý mua 2 gậy sắt giao nộp thay cho hung khí đã vứt Ảnh: Nguyễn Tú

Khuyến khích bí mật tố cáo

Vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng cho biết, trước đây, Công an TP.Đà Nẵng đã có kế hoạch chuyên đề 2388 đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm nói trên, thực tế cho thấy hiệu quả tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê buộc phải co cụm, đối tượng ngoại tỉnh phải rời Đà Nẵng, các công ty núp bóng tự đóng cửa.

Đến nay, trong đợt ra quân tổng tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, đối tượng tội phạm bảo kê tiếp tục nằm trong tầm ngắm, tổng rà soát, triệt xóa của Công an TP.Đà Nẵng.

Đáng chú ý, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng cũng khẳng định có giải pháp nhằm khuyến khích các chủ cơ sở tố cáo tội phạm đòi bảo kê, ép quán xá.

“Công an TP.Đà Nẵng giao lực lượng hình sự rà soát hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trước mắt ở các cơ sở quy mô lớn ở 3 quận trọng điểm là Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, dần mở rộng ra các quận huyện khác.

Trong đó, lực lượng sự kết nối với chủ quán, khuyến khích chủ cơ sở nếu phát hiện tội phạm bảo kê thì bí mật tố cáo, giúp lực lượng có thêm cơ sở để tập trung đấu tranh, triệt xóa”, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định.