Đà Nẵng: Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

Mỹ muốn mở Trung tâm giáo dục tại Đà Nẵng Trước đó, ngày 16.9, trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, bà Marie C. Damour, tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đã được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có buổi tiếp đón. Ông Trương Quang Nghĩa cho biết hiện TP.Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị với một số địa phương của Hoa Kỳ và có nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư. Đồng thời, bày tỏ mong muốn bà Tổng lãnh sự làm cầu nối để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai bên, khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu vào các lĩnh vực mà TP ưu tiên, như: dịch vụ, công nghệ cao, công nghệ thông tin...; kỳ vọng và hoan nghênh Hoa Kỳ sớm có cơ quan đại diện tại Đà Nẵng. Cùng ngày, đón tiếp bà Marie C. Damour, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng chia sẻ một số kết quả thành công trong chuyến công tác của đoàn Đà Nẵng tại Mỹ vừa qua. Bà Marie C. Damour cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP cũng như sự hỗ trợ, phối hợp trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ đến Đà Nẵng, nhất là APEC 2017. Bà tin tưởng Đà Nẵng chú trọng đầu tư công nghệ cao, công nghệ thông tin là hướng phát triển bền vững và nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp Mỹ rất mong muốn được đầu tư vào Đà Nẵng với nhiều yếu tố thuận lợi về cạnh tranh; mong muốn lãnh đạo TP.Đà Nẵng hỗ trợ để Hoa Kỳ mở một trung tâm giáo dục tại Đà Nẵng. Bà Marie C. Damour cũng cảm ơn TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ rất nhiều cho Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân.