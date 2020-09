Đà Nẵng: Mở rộng thương hiệu 'đáng sống'

Chương trình “5 không” ban hành từ năm 2000 trở thành chủ trương đột phá của Đà Nẵng, để tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc (không có hộ đói, không có mù chữ, không có người lang thang xin ăn , không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của). Đến năm 2005, TP.Đà Nẵng tiếp tục có chương trình “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị). Năm 2016, thêm chương trình “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội).