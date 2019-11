Đã xác định danh tính hơn 10 trường hợp trong 39 người chết tại Anh là người Việt

Theo ông Quang, đây là vụ việc được cả dư luận thế giới và trong nước hết sức quan tâm. “Ngay khi phía Anh có thông tin ban đầu cho rằng các nạn nhân là người Trung Quốc , cơ quan Công an đã nhận được nhiều nguồn tin, kể cả từ phía Trung Quốc và các nguồn khác là có thể có nạn nhân là người Việt Nam . Chúng tôi đã lập tức tổ chức lực lượng và rà soát lại toàn bộ. Công an các đơn vị, địa phương vào cuộc”, trung tướng Lương Tam Quang cho biết. Đến 25.10, các phương tiện truyền thông trong nước và trên mạng xã hội bắt đầu rộ lên thông tin từ Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều gia đình trình báo con mất tích. Dựa trên các nguồn tin đó, Công an Việt Nam đã kết hợp thường xuyên với cảnh sát Anh để làm rõ. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, thống nhất quyết tâm phòng chống tội phạm mua bán người. Về việc tiến hành điều tra , xử lý với các loại tội phạm liên quan đến mua bán người, tướng Quang cho biết hiện Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra độc lập, phía Việt Nam cũng vậy. Hai bên thống nhất sẽ chia sẻ thông tin nếu có liên quan.