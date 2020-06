Đấu giá đất 'vàng' từng giao cho gia đình ông Trần Bắc Hà

Ngày 7.6, UBND tỉnh Bình Định cho biết sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất "vàng” K200 (ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định) để xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu đất K200 trước đây là Bệnh xá K200 và các khu đất xung quanh rộng tổng cộng 5 ha, là đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý, sử dụng. Tháng 8.2013, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đồ án khu dân cư thuộc khu đô thị - dịch vụ - du lịch phía tây đường An Dương Vương (trục đường ven biển huyết mạch ở TP.Quy Nhơn), trong đó có khu đất K200.

Đến cuối năm 2016, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thống nhất chủ trương cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (Công ty Thiên Hưng) và đối tác khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất K200. Tháng 11.2017, trong liên danh thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng (dự án Thiên Hưng) tại khu đất K200 mà UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư, có Công ty Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú. Chủ 2 công ty này đều là con ông Trần Bắc Hà (1956 - 2019, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV). Trong đó, Công ty Thiên Hưng thành lập năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng, thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà. Công ty CP Tập đoàn An Phú thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng (hiện đang bị truy nã trong nước và quốc tế do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng) sáng lập.