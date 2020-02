Đề nghị hỗ trợ công nhân chi phí trông con do phải nghỉ học vì virus Corona

Ngày 11.2, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có văn bản gửi LĐLĐ các địa phương, Công đoàn ngành T.Ư và tương đương, Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo Tổng LĐLĐVN, thông tin từ Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và có thể kéo dài. Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo sức khỏe , an toàn vệ sinh cho người lao động, Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như: trang bị khẩu trang, nước rửa tay; thực hiện tiêu độc khử trùng nhà xưởng, vệ sinh môi trường nơi làm việc; nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí các ca làm việc hợp lý; hỗ trợ công nhân lao động chi phí trông con do phải nghỉ học