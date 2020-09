Để trẻ phải đi ăn xin, cần xử lý người đứng đầu địa phương

Giải cứu bé gái 6 tuổi bị bố đẻ bạo hành nhiều ngày Công an tỉnh Bắc Ninh hôm qua (6.9) cho biết đang tạm giữ Đặng Trung Kiên (47 tuổi, P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn) để điều tra hành vi tàng trữ ma túy trái phép, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và bạo hành TE. Lực lượng chức năng giải cứu bé Ngọc Anh Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp Sáng 5.9, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc bé Đặng Ngọc Anh (6 tuổi, trú P.Đình Bảng) bị bố là Đặng Trung Kiên nhốt trong nhà và bạo hành. Do Kiên không hợp tác, lực lượng chức năng phải xông vào nhà giải cứu cháu bé trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể, tay phải bị gãy. Đáng chú ý, khi bắt giữ Kiên, công an đã thu giữ khoảng 7,7 kg ma túy các loại và 1 khẩu súng K59 đã lên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan hành vi bạo hành TE. Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Kiên đã đánh đập, bạo hành con gái trong nhiều ngày khiến cháu bị thương. Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Trần Cường