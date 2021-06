Đề xuất Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là Vườn di sản ASEAN

Theo ông Đoàn Văn Hoàn, một trong những khó khăn hiện nay là công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lòng hồ Trị An. Trong rừng thì tình trạng săn bắn trái phép động vật hoang dã , lợi dụng khai thác tài nguyên rừng của nhiều hộ dân làm rẫy. Trên hồ Trị An thì vào thời điểm nước cạn, tình trạng người dân lấn chiếm múc đất, đào ao. Tình trạng nuôi cá bè trên lòng hồ Trị An không theo quy hoạch và khuyến cáo. Khi nước cạn, do mật độ nuôi dày, cộng thêm việc người dân dự trữ cá (do xuống giá) và nhiều yếu tố khác tác động, dẫn tới hiện tượng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường