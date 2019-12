Đeo bám từng manh mối

Khen thưởng chuyên án 419D

Ngày 6.12, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thuộc chuyên án 419D.

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an; trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 18 tập thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính , Tổng cục Hải quan, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM cũng đã quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.3, Công an TP.HCM bắt giữ xe tải chở 895 bánh heroin và bắt Chen Tsen Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc ). Sau vụ việc, những đối tượng cầm đầu người Đài Loan vẫn tiếp tục ở Campuchia điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua Việt Nam và đi Đài Loan. Các đối tượng cầm đầu này chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam, nhờ người Việt đứng tên thuê 5 nhà kho tại H.Bình Chánh (TP.HCM) làm điểm tập kết. Ma túy sau khi về TP.HCM được ngụy trang trong các container hạt nhựa, xuất sang Đài Loan. Sáng 3.11, các mũi trinh sát của ban chuyên án do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì, đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 nhà kho nói trên, thu giữ 446 bánh heroin cất giấu trong 6 bao tải chuẩn bị xuất sang Đài Loan. Liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia này, đến nay Việt Nam và Đài Loan đã bắt 3 nghi can người Đài Loan; quyết định truy nã 1 người Đài Loan, thu 1.397 bánh heroin. Trang bị thiết bị hiện đại đấu tranh với tội phạm ma túy

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong nước, nước ngoài thì thời gian tới, Cục Hải quan sẽ trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại để kịp thời phát hiện ma túy được tội phạm ngụy trang trong các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Nói thêm về đường dây ma túy vừa được triệt phá này, trung tướng Phạm Văn Các cho biết sau khi Công an TP.HCM bắt giữ xe tải chở 895 bánh heroin, Ban chuyên án đã quyết tâm bắt bằng được những nghi can cầm đầu. Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, Cục Hải quan, lực lượng phòng chống ma túy tại Đài Loan và nhiều cơ quan liên quan. Các tổ trinh sát đã đeo bám từng manh mối nhỏ nhất để vẽ lại cách thức, kế hoạch vận chuyển của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia cực lớn này.

Theo trung tướng Các, năm 2019 Bộ Công an đã triệt phá, bắt giữ gần 8 tấn ma túy. Hiện nay, Bộ Công an đã có quy chế phối hợp với các nước một cách nhanh nhất để chia sẻ thông tin, phối hợp để triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Ông Ngô Minh Châu cũng đánh giá rất cao thành tích của Ban chuyên án 419D. Ông Châu cho biết để có thành tích xuất sắc này, các đơn vị như Bộ Công an, Công an TP.HCM, Cục Hải quan và nhiều đơn vị khác đã có sự phối hợp, chia sẻ thông tin rất nhanh, chính xác. Chiến công này góp phần tạo môi trường tốt cho TP.HCM, động lực cho Công an TP.HCM tiếp tục tấn công mạnh vào tội phạm ma túy.

Công an Hải Phòng bắt vụ mua bán 44 bánh heroin

Sáng 6.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nhã (64 tuổi, ngụ 72/128 Tôn Đức Thắng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 44 bánh heroin. Trước đó, Nhã đã mua số ma túy trên của một số đối tượng tại khách sạn Việt Trung (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng). Khi Nhã di chuyển ra chân cầu vượt Big C cách khách sạn khoảng 300 m thì bị bắt. Ngoài Nhã, Công an TP.Hải Phòng còn bắt thêm 3 đối tượng khác. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra Lê Tân