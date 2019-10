Đổi đời bằng máu và nước mắt

Công an lấy mẫu ADN người thân có con mất tích khi sang Anh Ngày 27.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, làm rõ thông tin 8 gia đình ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) và 1 gia đình ở TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trình báo có con mất tích khi đang trên đường qua nước Anh. Theo đại tá Sơn, toàn bộ 9 gia đình nói trên đều cho biết mất liên lạc với các con của mình suốt nhiều ngày qua nên nghi ngờ có thể con họ nằm trong số 39 người chết cóng trong thùng xe container ở Essex, Anh và được cảnh sát nước này phát hiện hôm 23.10. Ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND H.Can Lộc, cho hay trong sáng cùng ngày (27.10), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã về 8 gia đình trình báo có con mất tích khi trên đường qua Anh để lấy các mẫu tóc, máu và một số giấy tờ cần thiết để xác định ADN phục vụ cho công tác xác minh danh tính 39 người tử vong có phải là công dân VN hay không. Phạm Đức