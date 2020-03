Dừng hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Dòng người ùn ùn vào khai trương siêu thị Sáng 26.3, siêu thị GO! Quảng Ngãi (trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Quảng Ngãi; thuộc Big C) khai trương, tràn ngập khách hàng vào tham quan, mua sắm, trong đó nhiều người không mang khẩu trang, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ông Võ Đình Trà, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngày 25.3, Sở có tiếp nhận văn bản của Công ty CP đầu tư bất động sản bán lẻ Hùng Cường thông báo về việc mở cửa siêu thị GO! Quảng Ngãi. Sở đã có ý kiến đề nghị công ty này tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung đông người; chỉ bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân và có biện pháp hạn chế tập trung đông người, nhưng hoạt động vẫn diễn ra với rất đông người. Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Vũ Thanh Tân, đại diện của Big C, cho rằng việc mở cửa siêu thị GO! Quảng Ngãi là đáp ứng nhu cầu mua sắm cấp thiết của người dân. Trong khi đó, chiều 26.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành nêu rõ: Sáng 26.3, siêu thị GO! Quảng Ngãi khai trương thu hút nhiều người tham gia, vì sự tò mò, hiếu kỳ, không vì nhu cầu thiết yếu; các hoạt động này diễn ra không phù hợp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để không tái diễn vụ việc tương tự, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho Sở Công thương yêu cầu siêu thị GO! Quảng Ngãi tự gỡ băng rôn quảng cáo, không phát tờ rơi, tờ gấp, giới thiệu trong thời gian này để cùng với chính quyền thực hiện hiệu quả việc chống dịch; đồng thời không giải quyết các hồ sơ đăng ký khuyến mãi của các tổ chức, cá nhân nhằm hạn chế đông người. Phạm Anh