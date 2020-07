Đường dây ma túy Kim Soon-sik cầm đầu từng xuất 5 lô hàng sang Hàn Quốc

Trước đó, C04 phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây ma túy, trong đó 4 là người Trung Quốc và Hàn Quốc, còn lại là người Việt Nam . Đường dây này do Kim Soon-sik cầm đầu; trước khi đường dây bị triệt phá thì đã xuất 5 lô đá granite qua thị trường Hàn Quốc, và C04 không loại trừ những lô hàng này cũng có ma túy.

Theo điều tra ban đầu của C04, Kim Soon-sik cùng người tình là Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi) kết nối với băng nhóm tội phạm người Trung Quốc lập đường dây buôn ma túy. Do từng có hơn 20 năm làm trong ngành cảnh sát, Kim Soon-sik am hiểu về các thủ tục, soi chiếu các chuyến hàng nên làm đủ mọi cách để qua mắt cơ quan công an.