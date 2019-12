Giá thịt heo 'vỡ trận', nông dân đề nghị Bí thư Đồng Nai hướng dẫn cách nuôi lươn

Chỉ tái đàn khi đảm bảo các yêu cầu về an toàn sinh học Liên quan đến việc tái đàn heo ở “thủ phủ” chăn nuôi heo Đồng Nai, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên tại buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai với bà con nông dân ngày 26.12, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, khẳng định việc tài đàn heo yêu cầu người nuôi phải hội đủ các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn sinh học. Theo ông Cường, các điều kiện phải tuân thủ như nuôi ngoài khu dân cư tập trung, chỉ được tái đàn ở nơi công bố hết dịch, có giải pháp chăn nuôi an toàn và phải đăng ký chính thức với chính quyền địa phương. Ông Cường cho biết đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua trên địa bàn đã gây thiệt hại hơn 700 tỉ đồng. Có khoảng 4.000 hộ nuôi bị ảnh hưởng buộc phải tiêu hủy hơn 450.000 con heo, tương đương 24.000 tấn thịt. Đến nay, tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ bà con hơn 500 tỉ đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã khuyến cáo bà con nên chuyển đổi mô hình vật nuôi như nuôi thêm gà, trâu, bò và lươn, không nuôi lợn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, cách ly kém dễ dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh. Đức Nguyễn (ghi)