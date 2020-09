Giang hồ rao bán vũ khí trên mạng: Xử lý hình sự, ngồi tù 5 năm

Nhiều vụ cướp manh động, giết người, cướp tài sản... có sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, súng… Các vũ khí, công cụ hỗ trợ này được các nghi phạm khai nhận là "mua trên mạng xã hội".

Cũng theo thông tin từ Công an TP.HCM, một số nghi phạm thậm chí còn sử dụng vũ khí quân dụng nhằm mục đích thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, hầu hết các nghi phạm khi bị bắt đều khai mua bán loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội. Thủ đoạn chính của các nghi phạm là không cần kê khai tên, địa chỉ, số điện thoại mà vẫn tạo được tài khoản ảo hoặc lập trang web riêng để giới thiệu, quay video clip hướng dẫn cách chế tạo, rao bán…

Người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ lúc nào. Khi đồng ý mua bán thì giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thu hộ qua các công ty vận chuyển, bưu điện để qua mặt cơ quan chức năng. Vì vậy, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá hành vi như trên gây khó khăn cho cơ quan công an.

Theo một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán súng, đạn (vũ khí, công cụ hỗ trợ...) qua mạng. Tuy nhiên, tình hình mua bán công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội có xu hướng ngày càng phức tạp, công khai

“Căn cứ vào điểm a, c, Khoản 5, Điều 10 của Nghị định 167/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… quy định người nào có hành vi sản xuất, sửa chữa, mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng; nặng hơn thì cơ quan công an sẽ xử lý hình sự tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo điều 230 bộ luật Hình sự”, vị này nhấn mạnh.