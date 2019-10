Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố giáo viên chủ nhiệm

Cơ quan Công an TP.Hà Nội kết luận bé trai chết ngạt do suy hô hấp , tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9 – 12 giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi lúc 0 giờ 30 phút ngày 7.8. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.