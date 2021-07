Khởi tố Lê Thế Thắng trong nhóm 'Báo Sạch'

Liên quan đến nhóm "Báo Sạch" , tối 6.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để điều tra về tội “ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước , quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.