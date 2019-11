Không chỉ định thầu cho ACV là 'trói chân, trói tay Chính phủ'?

“Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, nó còn có ý nghĩa nhiều mặt khác. Tôi thấy đây cũng là một dấu ấn của một giai đoạn”, đại biểu Hồng nói và nêu kinh nghiệm quyết định đầu tư đường dây 500 kV cách đây 25 năm, với hi vọng “nếu giao cho một doanh nghiệp trong nước đủ điều kiện để làm (Long Thành) thì tương lai chúng ta sẽ có một công nghiệp hàng không”.

Đặt ra vấn đề “chúng ta có nguồn lực, có Quốc hội, có Chính phủ, có sự chỉ đạo” thì không có lý gì không làm được Long Thành, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, việc Quốc hội ra nghị quyết về báo cáo khả thi dự án là rất cần thiết.

Theo đại biểu thì “bởi vì chúng ta muốn giao cho ACV”, nên Quốc hội cần có câu trả lời rõ là có giao cho ACV không, thay vì đưa ra các điều khoản ngầm ý như trong dự thảo.

Về lo ngại ACV đi vay đến 2,6 tỉ USD sẽ làm gia tăng nợ công, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng cho rằng “nếu cần thiết vẫn phải dùng nợ công và tăng nợ công, bởi vì theo như báo cáo của Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội cho thấy, nợ công chúng ta ngày càng giảm, ở ngưỡng an toàn. Tại sao không tăng nợ công trong trường hợp cần thiết này để đầu tư cho Long Thành? Quốc hội ra (nghị quyết) như thế này chính là trói tay, trói chân Chính phủ và tôi thấy như thế không ổn”.

Với quan điểm trên, đại biểu Hồng đề nghị Chính phủ nghiên cứu thành lập Ủy ban quốc gia do một phó thủ tướng đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, để “ACV là hạt nhân, là người cầm càng” trong đầu tư dự án này.

Sau ý kiến của đại biểu Hồng, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, người điều hành phiên thảo luận, đã phải “đề nghị đại biểu lưu ý phải làm đúng vai”, không đi quá sâu vào những vấn đề đã được quy định ở trong luật là thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Phản hồi quan điểm của một số đại biểu về việc chỉ định thầu cho ACV sẽ tiết kiệm thời gian hơn, do đó, hiệu quả hơn, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội), cho rằng giao cho ACV chưa chắc đã nhanh.

“Lý do Chính phủ đề xuất giao cho ACV không qua đấu thầu vì sẽ tiết kiệm được khoảng 1,5 năm để triển khai sớm dự án, nhưng toàn bộ quá trình đầu tư chưa chắc đã rút ngắn thời gian so với tư nhân, vì ACV là một doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối, về nguyên tắc, bất kể một hạng mục công trình nào đều phải đấu thầu. Một trong lý do hiện nay là giải ngân vốn đầu tư công chậm, vì chúng ta mất nhiều thời gian cho việc thực hiện chuẩn bị những gói thầu nhỏ trong quá trình triển khai dự án”, đại biểu Cường nói.