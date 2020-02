Kiểm soát nguy cơ nCoV lây lan

TP.HCM sắp có bệnh viện dã chiến Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 16 giờ ngày 5.2 toàn TP có 3 ca bệnh nhiễm vi rút Corona (1 ca đã khỏi bệnh, 2 ca đang ổn định), 1 ca nghi ngờ mắc bệnh đang chờ xét nghiệm tại BV Vinmec Central Park; 16 người đang được cách ly, theo dõi do tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Tiếp tục chủ động thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát dịch vi rút Corona với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ lây lan, hôm qua 5.2, Sở Y tế TP.HCM đã trình kế hoạch thành lập BV dã chiến do Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TP phối hợp thực hiện. Giai đoạn 1, BV dã chiến sẽ có 300 giường đặt tại H.Củ Chi. Hiện các chuyên gia đang xây dựng quy trình chuyên môn, đánh giá, sắp xếp lại BV. Dự kiến BV dã chiến đi vào hoạt động trong tuần tới nhằm cách ly tất cả những người đi từ vùng dịch về. Sở cũng đã có công văn gửi tất cả BV, trung tâm y tế và phòng y tế quận huyện; phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh triển khai thống kê số lượng bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tổ chức 7 tổ kiểm tra công tác chuẩn bị của các BV trong việc đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh nhiễm vi rút Corona. Giám đốc các đơn vị sẽ tự chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM trong trường hợp kiểm tra không đạt yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. BV Thống Nhất TP.HCM hôm qua đã tổ chức diễn tập các tình huống tiếp nhận, cách ly, điều trị người đi về từ vùng dịch ở Trung Quốc. Tại buổi diễn tập, hàng chục nhân viên y tế được chia thành 6 tổ. Tổ 1, tại phòng tiếp nhận để tiếp nhận BN, ghi nhận sinh hiệu, thông tin dịch tễ, cách ly bước 1 (phát khẩu trang), chuyển vào khu vực cách ly bên trong. Tổ 2 (phụ trách phòng cách ly) điều tra BN tại khu khám sàng lọc. Tổ 3, mang trang phục chống dịch, thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm (phết họng) theo quy định và hoàn tất hồ sơ bệnh án, trang bị phòng hộ cho BN khi vận chuyển, chuyển mẫu xét nghiệm sang khoa vi sinh. Tổ 4 làm nhiệm vụ vận chuyển BN vào phòng cách ly. Tổ 5, tiến hành khử khuẩn. Tổ 6 gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 hộ lý đón BN vào phòng cách ly. Sau buổi diễn tập, PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất, đánh giá cao sự phối hợp của các khoa phòng tham gia khi xử lý rất nhanh, đảm bảo thời gian so với yêu cầu đề ra. Ông cũng yêu cầu các lãnh đạo khoa, phòng của BV cần tính toán kỹ càng và mạnh dạn đề xuất về cơ số thiết bị, thuốc men cần thiết để đảm bảo đáp ứng điều trị nếu xảy ra tình huống dịch bùng phát mạnh, lượng BN nhập viện đông.