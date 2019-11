Kiều nữ làm nail cầm cố điện thoại để chiều chuộng người tình mua ma túy

cùng người tình Mai Thanh Quốc (cùng 20 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, , TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy Ngày 5.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự kiều nữ làm nail Kim Hoàng Yến (ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu)

Trước đó, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện đường dây ma túy do người ngoài địa bàn cung ứng, trong đó Quốc là nghi can chính bởi Quốc không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tiêu tiền rủng rỉnh, thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi.

Theo điều tra , Quốc bỏ học từ sớm, sa vào nghiện ngập và có quan hệ tình cảm với kiều nữ làm nail Kim Hoàng Yến trong những buổi tiệc ma túy

Quốc chọn địa bàn Ngũ Hành Sơn, đoạn ven biển Đà Nẵng để bán ma túy cho dân chơi ở karaoke, bar, pub khu vực phố Tây An Thượng. Còn Yến, tuy có nghề nghiệp ổn định nhưng ham vui đi theo Quốc.

Kiều nữ Kim Hoàng Yến cùng người tình Mai Thanh Quốc Ảnh: Văn Tiến

Khuya 29.10, cả hai đến đường Ung Văn Khiêm (P.Mỹ An) để bán ma túy cho dân chơi, thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt quả tang. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Quốc dương tính với ma túy

Quốc khai nhận, trước khi bị bắt khoảng một tiếng, Quốc chờ Yến xong việc ở tiệm nail thì ghé chở đi chơi. Trên đường đi, một dân chơi gọi Quốc hỏi mua 7 viên thuốc lắc, 2 chỉ hàng khay ketamine giá 7,4 triệu đồng.

Quốc chuyển hướng đi lấy ma túy từ thanh niên không rõ lai lịch với giá 6,4 triệu đồng. Thấy Quốc thiếu tiền, kiều nữ Kim Hoàng Yến cầm cố điện thoại để lấy tiền cho Quốc mua ma túy, bán lại kiếm lời.