Kỳ vọng năm mới

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là một cái tết đặc biệt, khi chúng ta cùng chung sức chống dịch Covid-19. Ước mơ lớn nhất của tôi là một năm mới bình an, cho gia đình tôi, các con, những người thân yêu và tất cả mọi người. Thật sự trong năm qua, tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn mạnh mẽ trên tuyến đầu chống dịch, nghiên cứu vắc xin...

Trần Bích Liễu (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Quế Ngọc Hải (Đội trưởng tuyển Việt Nam)

HLV Kiatisak (CLB HAGL)

Đây là mùa xuân đầu tiên tôi ăn tết ở quê nhà kể từ khi định cư tại Mỹ (năm 1993). Thật lòng thì tết này tâm trạng tôi khá ngổn ngang, vì ba tôi vừa qua đời hơn 1 tháng trước tết. Vậy nên tôi chọn trở lại Việt Nam, muốn về với quê cha đất tổ, muốn được về nhà thờ phụng ông bà, thắp nén nhang trong những ngày đầu năm. Năm hết tết đến mà chỉ có một mình (con gái tôi ở Mỹ cùng bố của cháu), có lẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Nhưng tôi cũng đang đón nhận cảm giác khác nữa - lần đầu tiên được ăn tết trọn vẹn tại quê nhà, cũng như rất nôn nao khi sắp được gặp những người thân, bạn bè của mình trong không khí xuân an lành nơi đây...

Và hơn hết, tôi thật sự biết ơn tất cả khi hôm nay tôi được trở lại quê nhà một cách bình an giữa cơn đại dịch. Ngày 8.2 tôi sẽ kết thúc đợt cách ly, trở về nhà và sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch . Hy vọng công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của chúng ta tiếp tục được phát huy tốt như thời gian qua để nhà nhà an tâm đón tết, và để Như Quỳnh sẽ lại gặp người hâm mộ của mình vào tối mùng 6 tết (17.2) tại phòng trà We, TP.HCM.