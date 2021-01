Lâm Đồng: Tài xế chốt xe cố thủ 'giỡn mặt công an' bị phạt nặng

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, tối ngày 24.12.2020, một chuyện hy hữu đã xảy ra tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt. Sau khi phát hiện tài xế Cường có hành vi vi phạm giao thông khi điều khiển xe 16 chỗ (chở 9 người) đi lùi trên đường 1 chiều , có biểu hiện say xỉn, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Đà Lạt đã yêu cầu đưa xe về trụ sở Công an TP.Đà Lạt làm việc.