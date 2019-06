Lăng kính Bạn đọc: An ninh sân bay, cần mạnh tay hơn nữa!

tin liên quan Đánh nhân viên hàng không vì không chịu chụp ảnh, 3 người đàn ông lãnh án Rất nhiều người đồng tình bản án, đồng thời mong muốn lực lượng an ninh sân bay phải xử lý những trường hợp gây rối kịp thời hơn.

TAND H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) ngày 20.6 đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với 3 bị cáo, tuyên phạt Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam, Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 23.11.2018, Nhị, Dũng và An đến sân bay Thọ Xuân để làm thủ tục bay chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM của Hãng hàng không Vietjet. Trong lúc chờ làm thủ tục, Nhị và An muốn chụp ảnh chung với chị Lê Thị Giang (nhân viên của Hãng Vietjet Air) nhưng bị từ chối nên đã đánh chị này. Nhân viên an ninh sân bay tới cũng bị nhóm Nhị hành hung. Phải đến khi an ninh sân bay tăng cường cùng lực lượng Công an H.Thọ Xuân đến hiện trường mới ngăn chặn được nhóm hành hung.

Răn đe thói côn đồ

“Nhân viên an ninh sân bay, bảo vệ, nhân viên... của sân bay "hiền" quá. Như vậy không được. Phải kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa trong trấn áp những kẻ gây rối, để đảm bảo an ninh sân bay tốt hơn nữa”. Nguyễn Hóa (Ninh Thuận) "An toàn cho mọi người là tối quan trọng, không cho phép nhân nhượng đối với những kẻ gây rối. Các hãng hàng không nên tập huấn cho nhân viên mình khi gặp những đối tượng càn quấy... Nhân viên sân bay, an ninh cần nhanh nhạy hơn, dứt khoát hơn đối với những kẻ gây rối...". Nguyễn Văn Hiền (Quảng Ngãi) "Chỉ vì 1 phút "anh hùng", giờ ngồi bóc lịch. Thấy cái dại chưa?". Vũ (Kiên Giang) Nhiều bạn đọc (BĐ) hoan nghênh tòa án xử nghiêm, các mức án dành cho các bị cáo là thích đáng. Như BĐ Hoa Hoàng (Kiên Giang) viết: “Mức án như vậy là nghiêm, có tính răn đe. Hy vọng đây là bài học cho những người coi thường pháp luật, tùy tiện vô lý, gây rối an ninh sân bay”. Nhiều bạn đọc (BĐ) hoan nghênh tòa án xử nghiêm, các mức án dành cho các bị cáo là thích đáng. Như BĐ Hoa Hoàng (Kiên Giang) viết: “Mức án như vậy là nghiêm, có tính răn đe. Hy vọng đây là bài học cho những người coi thường pháp luật, tùy tiện vô lý, gây rối an ninh sân bay”.

Tuy nhiên, một số BĐ khác lại cho rằng mức án cần cao hơn để tăng tính răn đe, do an ninh hàng không rất quan trọng, có liên quan đến rất nhiều người. BĐ Nguyễn Hóa (Ninh Thuận) viết: “Xem clip thấy thật bức xúc. Những người này họ nghĩ mình là ai mà dám gây rối ở sân bay, nơi an ninh luôn được coi trọng bậc nhất? Theo tôi nên xử phạt nặng hơn nữa, cho chừa thói côn đồ, coi thường pháp luật”. Một BĐ khác còn đề nghị: “Tội càn quấy hành hung người khác nên bổ sung hình phạt roi vào luật. Mỗi ngày quất 1 roi trong thời gian thụ án”.

An ninh sân bay “quá hiền” ?

BĐ Lê Văn Sơn (Cần Thơ) đặt câu hỏi: Sao an ninh sân bay của mình hiền lành, nhẹ nhàng quá vậy? Ở sân bay nước ngoài, như ở Mỹ chẳng hạn, những kẻ gây rối như thế sẽ bị quật ngã, còng tay ngay lập tức, không có cửa mà tự tung tự tác như vậy... Đề nghị nên tăng cường tập huấn cho an ninh sân bay , trang bị thêm công cụ, vũ khí... để mạnh mẽ xử lý kịp thời mọi tình huống nhằm đảm bảo an ninh sân bay tốt nhất.

“Những người gây rối này hình như có chút bia rượu thì phải?”, BĐ Nguyễn Văn Hùng (Đồng Nai) nêu nghi vấn và cho biết: “Nếu như vậy thì nên xử phạt nặng hơn để răn đe”. BĐ này thông tin: Theo Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN, có hiệu lực từ 1.6.2019, thì những hành khách “mất khả năng làm chủ hành vi” do sử dụng rượu bia, chất kích thích sẽ không được chuyên chở trên máy bay. Đây là điểm rất mới, rất kịp thời. Hy vọng quy định trên được các sân bay thực hiện nghiêm túc để đảm bảo tốt nhất cho an ninh hàng không VN.