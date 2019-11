Lăng kính bạn đọc: Quá bức xúc trước những công trình giao thông kém chất lượng

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can là lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số nhà thầu để điều tra tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.