Lên phương án huy động khách sạn để cách ly chống dịch Covid-19

Việt Nam bắt đầu sản xuất kit phát hiện vi rút SARS-CoV-2 Ngày 5.3, Bộ KH-CN đã công bố kết quả chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kit) phát hiện vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) do Học viện Quân y và Công ty CP công nghệ Việt Á thực hiện sau 1 tháng nghiên cứu. Theo trung tướng, GS-TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, bộ kit sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử (RT-PCR và realtime RT-PCR); quá trình nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất theo quy trình hết sức nghiêm ngặt và được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn ISO 13485, Labo kiểm định tiêu chuẩn ISO Class 8. Qua kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm, tương thích với 5 loại thiết bị phổ biến ở các cơ sở y tế trong nước đều cho kết quả chính xác 100% ở tất cả các lần thử nghiệm. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẳng định, bộ sinh phẩm được khuyến cáo sử dụng để phát hiện SARS-CoV-2. Thời gian phát hiện vi rút trong khoảng 2 tiếng. Kết quả cho thấy, các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật của Mỹ (US CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sản xuất. Về khả năng thương mại hóa sản phẩm, ông Phan Quốc Việt, Giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á, cho hay năng lực sản xuất của Việt Nam khoảng 10.000 bộ kit/ngày, với giá thành 400.000 - 600.000 đồng/bộ. Khi cần huy động, có thể tăng công suất lên 3 lần; hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hoặc hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều quốc gia. T.Hằng