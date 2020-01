Lộ clip nhạy cảm vì thiết bị thông minh - Kỳ 2: Đề phòng... từ trong nhà

Lộ clip nhạy cảm của Văn Mai Hương: Chia sẻ lên mạng là vi phạm pháp luật Thạc sĩ Lưu Đức Quang ( giảng viên trường Đại học Kinh tế - luật TP.HCM) khẳng định việc cá nhân, tổ chức đưa thông tin, hình ảnh riêng tư của ca sĩ Văn Mai Hương lên mạng khi chưa có sự đồng ý của Văn Mai Hương là hành vi vi phạm về quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo Điều 38 bộ luật dân sự năm 2015. Đây là quyền bất khả xâm phạm được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên căn cứ trực tiếp để xác định hành vi sử dụng thông tin, hình ảnh của Văn Mai Hương có vi phạm hay không, ông Lưu Đức Quang cho biết thêm cần căn cứ vào luật An ninh mạng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2019). Theo đó, điểm d khoản 1 điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 nêu hành vi “đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật”, là một trong những hành vi xâm phạm an ninh mạng, và sẽ bị xử lý. Theo thạc sĩ Lưu Đức Quang, luật An ninh mạng năm 2018 đã quy định như trên và Quốc hội đã giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. “Song, việc đầu tiên ngay lúc này, Văn Mai Hương cần làm đơn gửi Sở TT-TT để cơ quan này có yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, theo điểm i khoản 5 luật An ninh mạng 2018”. Đồng thời, theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM), sau khi đề nghị gỡ bỏ, ngăn chặn việc sử dụng, phát tán thông tin, hình ảnh trái pháp luật, Sở TT-TT và công an địa phương sẽ tiếp tục truy phối hợp tìm cá nhân, tổ chức đã sử dụng và đưa thông tin, hình ảnh trái pháp luật lên không gian mạng. Từ đó, tùy mức độ sẽ xử phạt hình chính từ 10 - 20 triệu đồng theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP, hoặc xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2017, khi điều luật này quy định người nào thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó mà thu lợi bất chính hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù. “Hơn nữa, việc xử phạt hành chính hay xử lý trách nhiệm hình sự sẽ đi kèm với trách nhiệm bồi thường dân sự, nếu ca sĩ Văn Mai Hương có yêu cầu bồi thường”, luật sư Bùi Quốc Tuấn cho hay. Phan Thương