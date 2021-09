Long An kêu gọi các tỉnh thành miền Tây đón hơn 500 người dân đang bị kẹt

Long An đang duy trì các chốt kiểm soát dịch trên QL1 ngay cửa ngõ vào tỉnh B.B

Theo ông Hòa, từ ngày 21.9, tỉnh Long An áp dụng Chỉ thị 15 và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để tạo điều kiện cho người dân được về quê nhà theo nguyện vọng.

Tổng hợp trong 6 ngày qua, Long An ghi nhận trên 500 người là dân của các tỉnh, thành nêu trên di chuyển bằng xe máy về quê nhưng chưa được sự cho phép của các tỉnh lân cận Long An. Hiện, còn rất nhiều người dân muốn về quê và UBND tỉnh Long An trước đó cũng đã có gửi công văn thông báo về việc này.

Vạ vật bên quốc lộ vì “tiến thoái lưỡng nan” ngay chốt kiểm soát Covid-19

Những người lao động muốn trở về quê này đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và hiện được UBND tỉnh Long An giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Sở GTVT cùng UBND H.Tân Thạnh và TP.Tân An chăm sóc sức khỏe , cho ăn uống và xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Sau hơn 3 tháng không có việc làm và "ai ở đâu ở yên đó", nay tình hình dịch Covid-19 bớt căng thẳng người dân lại gặp khó trên đường về quê nhà B.B

“UBND tỉnh Long An mong muốn các tỉnh có công dân muốn trở về quê liên hệ với ngành chức năng tỉnh Long An để thống nhất việc di chuyển những người này về quê trong thời gian từ ngày 27 - 30.9. Vài hôm trước, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đón 104 công dân rồi”, ông Phạm Tấn Hòa nói.