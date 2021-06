Miền Trung chống dịch: Sức mạnh cộng đồng

Tại Quảng Bình , địa phương đã sớm đưa ra những quyết định để giữ an toàn cho cộng đồng, dù biết sẽ gây ra nhiều thiệt hại trước mắt. Đơn cử thời điểm dừng tổ chức các hoạt động còn lại của Tuần Văn hóa - du lịch Đồng Hới (từ ngày 23.4 - 2.5) của UBND TP.Đồng Hới.

Đặc biệt, người dân cũng đã biết cách tiết chế, không quá hoảng loạn mà bình tĩnh hơn trong việc chuẩn bị nhu yếu phẩm, thiết bị y tế… Tại cuộc họp đầu tháng 6, trước ý kiến đề xuất dỡ bỏ một số biện pháp phòng, chống Covid -19, nhưng lãnh đạo tỉnh đánh giá nguy cơ vẫn còn cao so nên vẫn phải tạm thời áp dụng…

Sau đó, khi vượt mốc 21 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng, TP vẫn thận trọng nới lỏng các hoạt động, dịch vụ. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cả người dân lẫn các chủ quán, chủ tiệm bán hàng tuy mong đợi được nới lỏng nhưng cũng hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch.

Hôm qua 15.6, Đà Nẵng cũng đã “cán” mốc 28 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng. Nhìn lại chặng đường chống dịch đợt này, phương thức tổ chức giãn cách của chính quyền địa phương đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong người dân.

Ở địa bàn giáp ranh phía nam, hơn 1 tháng chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là thành quả tổng hợp của Quảng Nam, trong đó có sự chung sức của nhân dân. Khi UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết thực, giãn cách tối thiểu 2 m đối với quán xá…, người dân tiếp nhận thông tin và ứng phó với sự đồng thuận cao.

Nhớ lại thời điểm Đà Nẵng ghi nhận ca dương tính Covid-19 là nam bệnh nhân người TP.Hội An, dù chính quyền chưa yêu cầu nhưng chị Nguyễn Thị Hoa (ở P.Cẩm An, TP.Hội An) vẫn tự giác đóng cửa cơ sở kinh doanh buôn bán của mình trong khu phố cổ.